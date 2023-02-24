Британія запровадила санкції проти осіб, пов’язаних із Росатомом, Газпромом, ПП2

Лютий, 24 в 9:30

24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій проти Росії.

У списку нових санкції – понад 1,5 тис. осіб.

Під обмеження потрапили близькі союзники Путіна, включно із його колишнім начальником служби безпеки та генеральним директором Nord Stream 2 (Північний потік-2, – Ред.).

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– Сьогодні ми запроваджуємо санкції щодо еліт, які керують ключовими галузями промисловості Росої, і зобов’язуємося заборонити експорт до Росії всіх товарів, які ця країна використовує на полі бою. Також сьогодні під санкції потрапили топменеджери російської державної атомної енергетичної компанії Росатом, а також керівники двох найбільших російських оборонних компаній, чотирьох банків та інші представники російської еліти, – пояснив Джеймс Клеверлі.

Росатом, наголошує очільник британського уряду, має глибокі зв’язки з російським військово-промисловим комплексом, зокрема через Олександра Новака, який одночасно є членом наглядової ради та віцепрем’єр-міністром в адміністрації Путіна.

Під оголошені Великою Британією 24 лютого санкції потрапили:

34 керівники, пов’язані з двома найбільшими оборонними компаніями РФ – Ростех (багатомільярдним російським державним оборонним конгломератом) і корпорацією Алмаз-Антей (державною російською компанією, що спеціалізується на виробництві ракет “земля-повітря” та вогнепальної зброї для літаків);

(багатомільярдним російським державним оборонним конгломератом) і корпорацією (державною російською компанією, що спеціалізується на виробництві ракет “земля-повітря” та вогнепальної зброї для літаків); шість російських організацій , які виробляють або ремонтують військову техніку для Збройних сил Росії, зокрема авіації та флоту;

, які виробляють або ремонтують військову техніку для Збройних сил Росії, зокрема авіації та флоту; п’ятеро іранських керівників вищої ланки в Qods Aviation Industry (компанії, що виробляє безпілотники, які РФ використовує в Україні);

(компанії, що виробляє безпілотники, які РФ використовує в Україні); чотири банки, включно з МТС.

Оголошеними 24 лютого санкціями посилено тиск на таких представників російської еліти:

Маттіаса Варніга – близького друга Путіна, генерального директора Північного потоку-2 , а раніше – члена правління російських енергетичних компаній Транснефть і Роснефть

– близького друга Путіна, генерального директора , а раніше – члена правління російських енергетичних компаній і Любов Кабаєву – матір колишньої російської гімнастки та депутата Держдуми Аліни Кабаєвої , яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що сім’я Кабаєвої володіє нерухомістю в Росії на мільйони фунтів.

, яка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним. Повідомляється, що сім’я Кабаєвої володіє нерухомістю в Росії на мільйони фунтів. Олексія Дюміна – колишнього головного охоронця Путіна, який відіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включно із запуском та підтримкою школи підготовки безпілотників для російських військ.

– колишнього головного охоронця Путіна, який відіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, включно із запуском та підтримкою школи підготовки безпілотників для російських військ. Олексія Козака – сина колишнього віцепрем’єра та соратника Путіна Дмитра Козака.

– сина колишнього віцепрем’єра та соратника Путіна Дмитра Козака. 20 керівників Газпрому та Аерофлоту, включно з головою Газпрому та колишнім прем’єр-міністром Росії Віктором Зубковим та двома нинішніми міністрами Росії.

Оголошені 24 лютого санкції передбачають заборону на експорт усіх товарів, які Росія до сьогодні використовувала на полі бою.

Серед сотень товарів – авіаційні деталі, радіообладнання та електронні компоненти, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом, зокрема для виробництва безпілотників.

У британському оборонному відомстві сподіваються, що сьогоднішні заходи завдадуть РФ ще більшої шкоди, яка вже зараз змушена залучати танки радянської епохи.

– Військова розвідка засвідчила, що дефіцит комплектовання в Росії після санкцій уже, імовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, зокрема бронетехніку, ударні гелікоптери та системи протиповітряної оборони. Тож дуже ймовірно, що авторитет Росії як надійного експортера зброї вже підривається міжнародними санкціями, – додають у МЗС Великої Британії.

Окрім заборони експорту продукції, яку Росія використовувала на полі бою, Велика Британія також заборонить імпорт 140 товарів, включно із виробами із заліза та сталі, що проходять обробку в третіх країнах.

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Джерело: Уряд Великої Британії