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Польща передасть Україні 60 танків PT-91 “за кілька днів” – Моравецький

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
польський танк PT-91 Twardy
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, 24 лютого, в річницю повномасштабного російського вторгнення заявив, що найближчими днями Варшава надішле Києву ще 60 танків PT-91 на додаток до чотирьох Leopard 2, які вже перебувають на українській території.

Про це він сказав журналістам у Києві, повідомляє AFP.

– Ми змогли передати наші танки дуже скоро… також через кілька днів ми доставляємо дуже хороші танки PT-91 – 60 танків прибудуть в Україну, – розповів Моравецький.

PT-91 Twardy

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 11 січня висунув проєкт щодо створення танкової коаліції для України.

До цього американський очільник Джо Байден повідомив, що спільними зусиллями вдалося зібрати біля 700 танків для ЗСУ, а також – тисячі бронемашин та інше озброєння.

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