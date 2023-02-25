Лютий, 25 в 12:56

Німеччина, Франція та Велика Британія розглядають тісніші зв’язки між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ розпочати мирні переговори з Росією наприкінці цього року.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на представників урядів трьох країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди, яка надасть Україні ширший доступ до більш сучасної військової техніки, зброї та боєприпасів для самооборони після закінчення війни.

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Цей план має бути внесений до порядку денного зустрічі НАТО у липні.

За словами французьких, німецьких та британських офіційних осіб, Париж та Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб зміцнити довіру до України та дати українському уряду стимул розпочати переговори з Росією.

Офіційні особи також заявили, що будь-яке рішення про те, коли та за яких умов розпочнуться мирні переговори, повністю залежить від України.

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Раніше прем’єр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Захід має дати Україні зброю, яка дозволить їй забезпечити вирішальну перевагу на полі бою, зокрема бойові літаки.

Але видання The Wall Street Journal вважає, що така риторика приховує сумніви європейських політиків у тому, що Україна зможе вигнати РФ зі Сходу України та Криму, а також віру в те, що Захід зможе довго підтримувати Україну озброєнням.

– Ми постійно повторюємо, що Росія не має перемогти, але що це означає? Якщо війна з такою інтенсивністю триватиме досить довго, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що вони зможуть повернути Крим, – заявив високопоставлений французький чиновник.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президенту Володимиру Зеленському, що йому необхідно почати думати про проведення мирних переговорів із Москвою та ухвалювати важкі рішення.