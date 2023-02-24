Лютий, 24 в 17:53

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає союзників приєднатися до Лондона в поставках далекобійної зброї Україні.

Про це він планував заявити під час онлайн-переговорів лідерів Великої сімки (G7) у п’ятницю, 24 лютого. Деталі виступу оприлюднили на Даунінг-стріт.

Сунак наполягає, що союзники мають передати Україні зброю, здатну послабити російські війська за лінією фронту. Як відомо, Велика Британія стала першою країною світу, яка погодилася надати Києву зброю великої дальності.

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– Високо оцінюючи силу та рішучість міжнародної спільноти у підтримці України, як це продемонструвала G7, прем’єр-міністр виступатиме за постачання зброї більшої дальності українським Збройним силам, – повідомили в пресслужбі британського уряду.

Сунак переконаний, що такий потенціал “допоможе Україні скористатися вікном можливостей, щоб дати відсіч Росії, захистити та відвоювати території в довгостроковій перспективі”.

За словами прем’єра Британії, нові сучасні озброєння допоможуть Україні захистити критичну інфраструктуру та зберегти оборону на лінії фронту.

– Щоб Україна виграла цю війну, вони мають отримати вирішальну перевагу на полі бою. Це те, що потрібно, щоб змінити мислення Путіна. Це має бути нашим пріоритетом зараз. Замість поетапного підходу нам потрібно швидше просуватися щодо артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони. Найближчі тижні будуть тяжкими для України, але вони будуть непростими і для Росії… Тож зараз саме час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та просування вперед, – таку заяву планував зробити Сунак на переговорах G7.

Він також планував повторити пропозицію Великої Британії щодо підтримки країн, які готові надати Україні бойові літаки.

Як відомо, в сьогоднішніх переговорах Великої сімки мав взяти участь і президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Пресслужба уряду Великої Британії