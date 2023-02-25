Лютий, 25 в 17:44

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen припинила отримувати нафту через нафтопровід Дружба з Росії.

Про це заявив головний виконавчий директор PKN Orlen Даніель Обайтек на своїй сторінці у Twitter.

– Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Лише 10% сировини надійшло з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків, – написав він

У компанії Orlen також заявили, що вона може повністю забезпечити свої нафтопереробні заводи морським шляхом, і що зупинка поставок не вплине на споживачів.

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Нафтопровід Дружба, який постачає нафту до Польщі та Німеччини, а також до Угорщини, Чехії та Словаччини, був звільнений від санкцій ЄС, щоб допомогти країнам з обмеженими можливостями альтернативних поставок.

Російська нафта становить близько 10% польських поставок після того, як Варшава скоротила імпорт після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду національної безпеки і оборони через удар РФ по українській трансформаторній підстанції, яка відповідала за безперебійну роботу нафтопроводу Дружба. Тоді внаслідок удару РФ було тимчасово припинено постачання нафти зазначеним нафтопроводом.