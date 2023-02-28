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Стратегічні цілі РФ не змінилися, війна триватиме до кінця 2023-го – звіт Служби безпеки Латвії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
українська армія
Фото: Getty Images

Бойові дії на території України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Про це йдеться у звіті Служби безпеки Латвії.

Росія не змінила своїх стратегічних цілей, тому Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Диктаторський режим РФ розглядає також можливість відновлення наступу на Київ, адже повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою.

— Відновлення мирних переговорів наразі неможливе – Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних поступок.

Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир’я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися, – йдеться у документі.

У звіті зазначається, що для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу.

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Наразі сторонам не вистачає зброї й боєприпасів. Саме можливість їхнього швидкого виробницва є одним із найважливіших факторів подальшого розвитку війни.

Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація країн.

— У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози.

У латвійській Службі безпеки називають низьким ризик застосування Росією ядерної зброї, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Серед іншого це також відштовхне від Москви дружні країни, як-от Китай або ж Індію.

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Джерело: Служба безпеки Латвії

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