Українські біженці в ЄС мають проблеми з грошима, роботою, психікою – дослідження

Лютий, 28 в 23:22

Біженці з України в Європейському Союзі страждають від нестачі коштів, проблем на ринку праці та психологічних наслідків війни Росії.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого Агентством ЄС з основних прав у Відні.

За даними опитування, майже половина респондентів часто відчувають депресію чи пригнічений стан. Ще половина учасників мають фінансові проблеми.

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У дослідженні йдеться, що однією з найбільших перешкод на ринку праці стала мова, а точніше – її незнання. Водночас лише третина українців мають оплачувану роботу.

Проте є й недобросовісні роботодавці – близько 30% людей повідомили про експлуатацію, особливо це поширено на заводах і будівельних майданчиках.

Орієнтовно третина опитаних українців стверджують, що хочуть повернутися на батьківщину в довгостроковій перспективі. Водночас найвищий відсоток біженців, які хочуть залишитися там, де зараз мешкають, у Німеччині – близько 42%.

Серед десяти досліджуваних країн у Німеччині перебуває найбільша частка українців, які отримали від держави житло та мовні курси. Проте кількість людей, які не працюють, є найменшою у Німеччині.

У серпні та вересні 2022 року в опитуванні взяли участь близько 14 700 біженців з десяти ключових країн, серед яких Польща, Німеччина, Румунія та Іспанія.