Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Українські біженці в ЄС мають проблеми з грошима, роботою, психікою – дослідження

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські біженці в ЄС мають проблеми з грошима, роботою, психікою – дослідження
Фото: Depositphotos

Біженці з України в Європейському Союзі страждають від нестачі коштів, проблем на ринку праці та психологічних наслідків війни Росії.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого Агентством ЄС з основних прав у Відні.

За даними опитування, майже половина респондентів часто відчувають депресію чи пригнічений стан. Ще половина учасників мають фінансові проблеми.

Зараз дивляться

У дослідженні йдеться, що однією з найбільших перешкод на ринку праці стала мова, а точніше – її незнання. Водночас лише третина українців мають оплачувану роботу.

Проте є й недобросовісні роботодавці – близько 30% людей повідомили про експлуатацію, особливо це поширено на заводах і будівельних майданчиках.

Орієнтовно третина опитаних українців стверджують, що хочуть повернутися на батьківщину в довгостроковій перспективі. Водночас найвищий відсоток біженців, які хочуть залишитися там, де зараз мешкають, у Німеччині – близько 42%.

Серед десяти досліджуваних країн у Німеччині перебуває найбільша частка українців, які отримали від держави житло та мовні курси. Проте кількість людей, які не працюють, є найменшою у Німеччині.

У серпні та вересні 2022 року в опитуванні взяли участь близько 14 700 біженців з десяти ключових країн, серед яких Польща, Німеччина, Румунія та Іспанія.

Читайте
За рік війни третина українців лишились без роботи, у половини погіршилось здоров’я – дослідження

Джерело: Польське радіо
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка