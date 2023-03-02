Березень, 02 в 12:12

На зустрічі Великої двадцятки G20 у Нью-Делі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Росію припинити війну проти України. Вона звернулася безпосередньо до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це пише видання Zeit.

Бербок рішуче вимагає від Росії припинити порушувати міжнародний порядок.

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– Припиніть порушувати наш міжнародний порядок. Припиніть бомбардувати українські міста та мирних жителів… Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні, – сказала вона.

Анналена Бербок заявила, що сильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів.

– Добре, що ви тут, у залі, і слухаєте, – продовжила Бербок, звертаючись до Лаврова.

При цьому вона визнала, що серед членів G20 є різні погляди на війну в Україні. Але всі вони сходяться на думці, що немає жодного місця у світі, де російська війна мала б позитивні наслідки. Сюди входить і сама Росія, сказала глава МЗС Німеччини, посилаючись на офіційні економічні дані із РФ.