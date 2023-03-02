Україні потрібно дати винищувачі, але не зараз – обраний президент Чехії

Березень, 02 в 9:35

Зараз Україні потрібні важкі бойові танки та БТР, далекобійна артилерія, керовані ракети з дальністю від 80 до 150 км і потужна система ППО, а про постачання винищувачів можна говорити в довгостроковій перспективі.

Таку думку в інтерв’ю Die Zeit висловив обраний президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел.

– У перспективі в Україну мають бути поставлені й винищувачі. Але ми говоримо про пів року чи й навіть більше. Адже це вимагає підготовки фахівців, льотного і наземного персоналу, логістики, наземної безпеки, – пояснив він.

Павло також назвав три фактори, які є важливими для вирішення ситуації: послідовне виконання санкцій проти РФ, збереження фінансової підтримки України та надання необхідних озброєнь.

Зараз дивляться

– Якщо все це скласти разом, Росії справді буде важко продовжувати війну цього року. Це був би найкращий сценарій, – підсумував чеський лідер.

До речі, Чехія планує виготовити для України мобільні комплекси ППО, які профінансують Нідерланди. Ідеться про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома скорострільними кулеметами, які збиватимуть безпілотники.

Також Чехія модернізує 90 танків Т-72.

Джерело: Die Zeit