Зможуть збивати БПЛА: Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО
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Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО, які профінансують Нідерланди.
Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.
Ідеться про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома скорострільними кулеметами, які збивати безпілотники.
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– Проєкт є відповіддю на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ракети протиповітряної оборони, які Україна використовує проти іранських дронів, у рази дорожчі за ці безпілотники, – йдеться у повідомленні.
Також у Чехії модернізують 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США та Нідерланди.
Нагадаємо, новообраний президент Чехії Петр Павел планує візит до Києва зі словацькою колегою.
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Джерело: Ceske Noviny