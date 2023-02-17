Зможуть збивати БПЛА: Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО

Чехія виготовить для України мобільні комплекси ППО, які профінансують Нідерланди.

Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

Ідеться про сотню модифікованих позашляховиків Toyota, оснащених кількома скорострільними кулеметами, які збивати безпілотники.

– Проєкт є відповіддю на російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ракети протиповітряної оборони, які Україна використовує проти іранських дронів, у рази дорожчі за ці безпілотники, – йдеться у повідомленні.