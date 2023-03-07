Фракція СН попросить Зеленського надати розстріляному військовому звання Героя України

Березень, 07 в 0:44

Фракція політичної партії Слуга народу хоче направити президенту Володимиру Зеленському звернення з проханням надати розстріляному воїну звання Героя України (посмертно).

– Черговим воєнним злочином Російської Федерації став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були Слава Україні. Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували, – йдеться у повідомленні.

У партії зазначили, що схиляють голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України та військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців.

– Ми зробимо все, щоб притягнути вбивць до відповідальності й покарати за вчинений нелюдський злочин. Не маючи можливості перемогти нас на полі бою, агресор вдається до численних злочинів проти цивільного населення та військовополонених, намагаючись зламати нашу волю до боротьби. Героям слава!

Світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації закликають покарати державу-терориста та російське керівництво за всі воєнні злочини та акти геноциду, вчинені проти українського народу.