Березень, 07 в 17:54

Два літаки ВПС Італії зіткнулися в повітрі у вівторок, 7 березня, під час навчань на північний захід від Риму.

Про це повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

За її даними, обидва пілоти, які перебували в навчальних літаках U-208, і брали участь у тренувальній місії, загинули.

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Наразі причину зіткнення не було встановлено.

– Ми приголомшені звісткою про загибель двох пілотів ВПС унаслідок нещасного випадку на тренуванні поблизу Гвідонії. Від імені уряду я висловлюю глибокі співчуття та близькість родинам, колегам та Повітряним силам. Наші молитви йдуть до них, – написала Мелоні у Twitter.

За даними італійських ЗМІ, уламки одного з літаків впали у сільській місцевості неподалік аеродрому Alfredo Barbieri, що поблизу столиці Італії, частина іншого літака впала в посеред вулиць Риму.

Про інших постраждалих наразі не повідомляють.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome – Both Pilots lost their lives. The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8 — ???????????????????? (@IcanArgue) March 7, 2023

U-208 – це легкий одномоторний літак, який може перевозити до чотирьох пасажирів плюс пілота і має максимальну швидкість 285 км/год.

Фото: Argue