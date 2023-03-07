Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У небі над Італією зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У небі над Італією зіткнулися два військові літаки, пілоти загинули

Два літаки ВПС Італії зіткнулися в повітрі у вівторок, 7 березня, під час навчань на північний захід від Риму.

Про це повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

За її даними, обидва пілоти, які перебували в навчальних літаках U-208, і брали участь у тренувальній місії, загинули.

Зараз дивляться

Наразі причину зіткнення не було встановлено.

– Ми приголомшені звісткою про загибель двох пілотів ВПС унаслідок нещасного випадку на тренуванні поблизу Гвідонії. Від імені уряду я висловлюю глибокі співчуття та близькість родинам, колегам та Повітряним силам. Наші молитви йдуть до них, – написала Мелоні у Twitter.

За даними італійських ЗМІ, уламки одного з літаків впали у сільській місцевості неподалік аеродрому Alfredo Barbieri, що поблизу столиці Італії, частина іншого літака впала в посеред вулиць Риму.

Про інших постраждалих наразі не повідомляють.

U-208 – це легкий одномоторний літак, який може перевозити до чотирьох пасажирів плюс пілота і має максимальну швидкість 285 км/год.

Читайте
Не тільки SAMP-T: Італія надасть Україні додаткові засоби ППО Spada

Фото: Argue

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка