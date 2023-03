Два літаки ВПС Італії зіткнулися в повітрі у вівторок, 7 березня, під час навчань на північний захід від Риму.

Про це повідомила прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

За її даними, обидва пілоти, які перебували в навчальних літаках U-208, і брали участь у тренувальній місії, загинули.

Наразі причину зіткнення не було встановлено.

За даними італійських ЗМІ, уламки одного з літаків впали у сільській місцевості неподалік аеродрому Alfredo Barbieri, що поблизу столиці Італії, частина іншого літака впала в посеред вулиць Риму.

Про інших постраждалих наразі не повідомляють.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome – Both Pilots lost their lives.

The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8

— ???????????????????? (@IcanArgue) March 7, 2023