У вівторок, 7 березня, Європейський Союз запровадив санкції проти дев’яти фізичних осіб і трьох організацій за вчинення серйозних порушень прав людини та зловживань, зокрема сексуального й гендерного насильства.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, ці обмеження ще раз підтверджують рішучість Євросоюзу захищати права людини в усьому світі.

До санкційного списку потрапили двоє військових командирів ЗС РФ, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Йдеться про:

1. Генерал-майора, командира дивізії Росгвардії Миколу Кузнєцова, члени підрозділу якого “систематично брали участь в актах сексуального насильства та зґвалтувань в Україні в березні/квітні 2022 року”.

2. Полковника Раміля Ібатулліна. Він брав участь у військових діях на Донбасі в 2014-2017 роках. У березні 2022 року 90 гвардійська танкова дивізія РФ під його командуванням брала участь у наступі на Чернігів і Київ.

У Раді ЄС наголошують, що масштаби й тяжкість актів сексуального та гендерного насильства на окупованих РФ територіях України свідчать про “планування на більш систематичному рівні”. Російські командири знають про ці випадки, а подеколи заохочують чи й наказують вчиняти такі злочини.

Крім того, під санкції потрапили:

Як зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, це перший випадок застосування санкцій Євросоюзом за подібні злочини.

The package targets various individuals and organisations, including from Russia, Iran and Afghanistan. It is the first time the EU is standing up for the victims of sexual violence in this particular way. An important step, in the run up to #InternationalWomensDay. 2/3

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 7, 2023