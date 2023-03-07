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ЄС уперше запровадив санкції проти командирів армії РФ, причетних до сексуальних злочинів в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
санкції
Фото: Depositphotos

У вівторок, 7 березня, Європейський Союз запровадив санкції проти дев’яти фізичних осіб і трьох організацій за вчинення серйозних порушень прав людини та зловживань, зокрема сексуального й гендерного насильства.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, ці обмеження ще раз підтверджують рішучість Євросоюзу захищати права людини в усьому світі.

До санкційного списку потрапили двоє військових командирів ЗС РФ, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Йдеться про:

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1. Генерал-майора, командира дивізії Росгвардії Миколу Кузнєцова, члени підрозділу якого “систематично брали участь в актах сексуального насильства та зґвалтувань в Україні в березні/квітні 2022 року”.

2. Полковника Раміля Ібатулліна. Він брав участь у військових діях на Донбасі в 2014-2017 роках. У березні 2022 року 90 гвардійська танкова дивізія РФ під його командуванням брала участь у наступі на Чернігів і Київ.

– Під час наступу бійці його підрозділу вчиняли акти сексуального та гендерного насильства проти мирного населення України. Після розголосу цих фактів Міноборони РФ присвоїло Ібатулліну звання полковника, – зазначається в рішенні ЄС.

У Раді ЄС наголошують, що масштаби й тяжкість актів сексуального та гендерного насильства на окупованих РФ територіях України свідчать про “планування на більш систематичному рівні”. Російські командири знають про ці випадки, а подеколи заохочують чи й наказують вчиняти такі злочини.

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Крім того, під санкції потрапили:

  • співробітники управління поліції в Москві Олександр Федорінов та Іван Рябов, відповідальні за свавільні арешти, а також тортури та інші жорстокі види поводження (зокрема щодо жінок, які вийшли на антивоєнні акції в березні 2022 року);
  • двоє міністрів уряду ісламістського руху Талібан в Афганістані за заборону для жінок здобувати вищу освіту та запровадження гендерної сегрегації в громадських місцях;
  • командири повстанців у Південному Судані, відповідальні за систематичне використання сексуального та гендерного насильства як тактики війни в країні;
  • заступник міністра внутрішніх справ М’янми;
  • жіноча в’язниця Карчак в Ірані, Сирійська республіканська гвардія та Управління начальника з питань військової безпеки в М’янмі “з огляду на їхню роль у серйозних порушеннях прав людини на сексуальному та гендерному ґрунті”.

– Напередодні Міжнародного жіночого дня переходимо від слів до діла. Незалежно від того, де це станеться, ми будемо боротися з усіма формами насильства щодо жінок і викорінювати це…

Ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб гарантувати повну відповідальність винних за свої дії та боротися з безкарністю, – заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, це перший випадок застосування санкцій Євросоюзом за подібні злочини.

– Після вторгнення РФ з’явилися жахливі повідомлення про сексуальне насильство над українськими дівчатами та жінками. Цей тип насильства не може залишитися без відповіді. Тому я вітаю сьогоднішній пакет санкцій ЄС, ініційований Нідерландами. Пакет націлений на різних осіб та організації, зокрема з Росії, Ірану та Афганістану. Це перший випадок, коли ЄС захищає жертв сексуального насильства таким чином, – повідомив Гукстра.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до Євросоюзу. Крім того, компаніям в ЄС заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

Нещодавно перша леді України Олена Зеленська повідомила, що українські правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку військових РФ.

Джерело: Рада ЄС

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