Березень, 07 в 19:38

У вівторок, 7 березня, Європейський Союз запровадив санкції проти дев’яти фізичних осіб і трьох організацій за вчинення серйозних порушень прав людини та зловживань, зокрема сексуального й гендерного насильства.

Як поінформували в пресслужбі Ради ЄС, ці обмеження ще раз підтверджують рішучість Євросоюзу захищати права людини в усьому світі.

До санкційного списку потрапили двоє військових командирів ЗС РФ, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України. Йдеться про:

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1. Генерал-майора, командира дивізії Росгвардії Миколу Кузнєцова, члени підрозділу якого “систематично брали участь в актах сексуального насильства та зґвалтувань в Україні в березні/квітні 2022 року”.

2. Полковника Раміля Ібатулліна. Він брав участь у військових діях на Донбасі в 2014-2017 роках. У березні 2022 року 90 гвардійська танкова дивізія РФ під його командуванням брала участь у наступі на Чернігів і Київ.

– Під час наступу бійці його підрозділу вчиняли акти сексуального та гендерного насильства проти мирного населення України. Після розголосу цих фактів Міноборони РФ присвоїло Ібатулліну звання полковника, – зазначається в рішенні ЄС.

У Раді ЄС наголошують, що масштаби й тяжкість актів сексуального та гендерного насильства на окупованих РФ територіях України свідчать про “планування на більш систематичному рівні”. Російські командири знають про ці випадки, а подеколи заохочують чи й наказують вчиняти такі злочини.

Крім того, під санкції потрапили:

співробітники управління поліції в Москві Олександр Федорінов та Іван Рябов, відповідальні за свавільні арешти, а також тортури та інші жорстокі види поводження (зокрема щодо жінок, які вийшли на антивоєнні акції в березні 2022 року);

двоє міністрів уряду ісламістського руху Талібан в Афганістані за заборону для жінок здобувати вищу освіту та запровадження гендерної сегрегації в громадських місцях;

командири повстанців у Південному Судані, відповідальні за систематичне використання сексуального та гендерного насильства як тактики війни в країні;

заступник міністра внутрішніх справ М’янми;

жіноча в’язниця Карчак в Ірані, Сирійська республіканська гвардія та Управління начальника з питань військової безпеки в М’янмі “з огляду на їхню роль у серйозних порушеннях прав людини на сексуальному та гендерному ґрунті”.

– Напередодні Міжнародного жіночого дня переходимо від слів до діла. Незалежно від того, де це станеться, ми будемо боротися з усіма формами насильства щодо жінок і викорінювати це… Ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб гарантувати повну відповідальність винних за свої дії та боротися з безкарністю, – заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, це перший випадок застосування санкцій Євросоюзом за подібні злочини.

– Після вторгнення РФ з’явилися жахливі повідомлення про сексуальне насильство над українськими дівчатами та жінками. Цей тип насильства не може залишитися без відповіді. Тому я вітаю сьогоднішній пакет санкцій ЄС, ініційований Нідерландами. Пакет націлений на різних осіб та організації, зокрема з Росії, Ірану та Афганістану. Це перший випадок, коли ЄС захищає жертв сексуального насильства таким чином, – повідомив Гукстра.

The package targets various individuals and organisations, including from Russia, Iran and Afghanistan. It is the first time the EU is standing up for the victims of sexual violence in this particular way. An important step, in the run up to #InternationalWomensDay. 2/3 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 7, 2023

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до Євросоюзу. Крім того, компаніям в ЄС заборонено надавати послуги тим, хто перебуває під санкціями.

Нещодавно перша леді України Олена Зеленська повідомила, що українські правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку військових РФ.

Джерело: Рада ЄС