Березень, 08 в 23:09

У Тбілісі другий день тривають протести через проросійський законопроєкт про “іноагентів”.

Про це пишуть місцеві медіа, які публікують відео з протестів.

На протести прийшли тисячі грузинів, які тримали в руках транспаранти із закликами скасувати ухвалений у першому читанні законопроєкт. Крім того, чимало мітингувальників тримають прапори України та Євросоюзу і транспаранти з антиросійськими лозунгами чи малюнками.

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У Батумі, наприклад, під вечір 8 березня протестувальники співали гімн України.

З боку протестувальників лунають вимоги до уряду Грузії піти у відставку.

Перед цим, 8 березня, лідер опозиційної партії Стратегія Агмашенебелі Гіоргій Вашадзе висунув ультиматум уряду та парламенту з вимогою відкликати проєкт закону про іноземних агентів і звільнити всіх затриманих напередодні учасників акції протесту.

Через невиконання вимог владою протестувальники попрямували до будівлі парламенту, де відбулись основні сутички з правоохоронцями.

Ситуація біля будівлі парламенту Грузії загострилася після того, як група молодих людей спробувала зламати залізні ворота будівлі парламенту, за якими перебувають сотні поліцейських і спецпризначенців.

Грузинські правоохоронці почали застосовувати водомет, що відігнало частину протестувальників від воріт, а спецпризначенці вийшли за периметр будівлі.

Згодом у мережі з’явились відео, як поліція Грузії відкрила стрілянину в напрямку протестувальників, хоч і стріляли в повітря. Також правоохоронці почали затримувати учасників акції.

Повідомляється, що серед протестувальників є постраждалі. Канал Грузія24 повідомив про перше кульове поранення в одного з протестувальників.

Станом на вечір 22:00 8 березня поліція і спецпризначенці витіснили учасників мітингу з території перед будівлею парламенту Грузії, але на проспекті Руставелі та прилеглих вулицях все ще залишаються протестувальники, деякі з яких закидають поліцейських камінням, пляшками та іншими предметами.

З боку поліції і далі застосовуються такі засоби, як водомети і сльозогінний газ. Частина людей пішла з-під будівлі парламенту, оскільки їм складно перебувати там через концентрацію сльозогінного газу.

Під час заворушень, що виникли, мітингувальники перевернули і розбили машину патрульної поліції. Невідомо, чи були в цей момент у машині співробітники поліції.

МВС поки що не повідомило про кількість постраждалих з обох сторін і кількість затриманих.

Чимало протестувальників у Тбілісі споруджують барикади з лавок та наявних під руками засобів.

Як пише Paper Kartuli, учасники протестів намагаються повернутися проспектом Руставелі до будівлі парламенту. Силовики знову застосовують сльозогінний газ.

Телеканал Rustavi 2 повідомляє, що в соцмережах поширили відео, на якому представники опозиції, серед яких Акія Барбакадзе (лідер руху За свободу – Єдиний фронт опору), обговорюють можливе захоплення парламенту.

– Якщо люди прийшли, ми отримали легітимність захоплення будівлі… Люди не зупиняться, не увійшовши в будівлю, тут немає варіантів, – ідеться на відео.

Нагадаємо, напередодні тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту, протестуючи проти ухвалення в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень вжила заходів для розгону акції. Було затримано понад 60 учасників акції.