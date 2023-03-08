Березень, 07 в 23:33

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення “іноземних агентів”.

Своє відеозвернення Зурабішвілі оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

– Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поруч із вами, тому що ви представляєте вільну Грузію. Країну, яка належить до вільної Європи, і ніхто не зможе її забрати. Цей закон нікому не потрібен, він написаний під диктовку Москви, – сказала Зурабішвілі під час свого звернення до нації.

Грузинська лідерка заявила, що накладе вето на законопроєкт, який ухвалив парламент у першому читанні 7 березня.

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– Від першого ж дня я говорила, що накладу вето на цей закон. Обговорювати його подробиці не вважаю за потрібне, – наголосила Зурабішвілі.

Зазначимо, що грузинський парламент може подолати президентське вето, що передбачено законами Грузії. Аналогічна ситуація була торік, коли парламент Грузії подолав вето Зурабішвілі щодо скандального закону про “прослушку”.

Протести в Грузії

У вівторок, 7 березня, у Тбілісі поновилися протести через ухвалення парламентом Грузії у першому читанні проєкту закону, який дасть змогу оголосити неурядові організації та низку медіа “агентами іноземного впливу” (так званими іноагентами).

Протест було ініційовано грузинською партією Сила народу.

Правоохоронні органи почали жорстоко розганяти учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. З боку протестувальників у поліцію почали кидати коктейлі Молотова.

Пішли коктейлі молотова, це вже непогано pic.twitter.com/WIxnBsRmE1 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) March 7, 2023

Згодом учасники мітингу на проспекті Руставелі зняли залізний бар’єр перед будівлею парламенту і відвезли його в невідомому напрямку, а грузинські спецпризначенці залишили територію. Також було призупинено застосування водометів і сльозогінного газу проти мітингувальників, пише Rustavi 2.

За даними телеканалу, у боях постраждало багато людей, але точна їхня кількість невідома.

У МВС Грузії через протести випустили екстрене звернення.

– На території будівлі парламенту форми протесту учасників мітингу набули вкрай запеклого характеру. Присутні на проспекті Руставелі застосовували проти співробітників МВС різні предмети, зокрема легкозаймисті засоби. Відкрите протистояння з правоохоронцями сприяє крайній ескалації подій. Під час акції постраждали як учасники, так і правоохоронці, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії вкотре закликали всіх громадян, організаторів та учасників акції “припинити насильницькі дії, підтримувати правопорядок і підкорятися законним вимогам поліції”.

Втім, наразі під парламентом скупчились учасники акції, які висувають вимоги до законодавчого органу держави.

Ближче до 23:30 поліція почала масові затримання на площі під будівлею парламенту та відтісняє протестувальників від законодавчого органу Грузії.

Закон про “іноагентів”

Законопроєкт, ухвалений в першому читанні, є аналогом закону, який діє в Росії останні роки. Проєкт закону передбачає можливість уряду надавати ЗМІ та громадським організаціям статус “агентів іноземного впливу”, якщо вони отримують фінансування з-за кордону.

Реєстрацію “іноагентів” реалізовуватиме прокуратура Грузії. Проте покарання також передбачено і для фізосіб: позбавлення волі на строк до п’яти років, коли ж юридичні особи можуть отримати штраф.