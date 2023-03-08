У Швейцарії чотирьох банкірів судять за допомогу “гаманцю Путіна” перевести мільйони

Березень, 08 в 21:20

Четверо банкірів постали перед швейцарським судом за звинуваченням у тому, що вони не перевірили належним чином рахунки, відкриті на ім’я російського віолончеліста, пов’язаного з диктатором Володимиром Путіним.

Газета The Guardian пише, що колись ці чоловіки обіймали керівні посади у швейцарській філії російського Газпромбанку.

За даними слідства, вони допомагали Сергію Ролдугіну – близькому другу диктатора, якого називають “гаманцем Путіна” – перевести мільйони через швейцарські банківські рахунки без належних перевірок. З цих чотирьох: троє – росіяни та один швейцарець.

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Як повідомляється, Ролдугін, хресний батько старшої дочки Путіна Марії, помістив $50 млн на швейцарських рахунках між 2014 і 2016 роками, не надавши жодного достовірного пояснення, звідки ці гроші взялися. Він також нібито планував перекачувати на швейцарські рахунки понад $10 млн на рік через складну мережу підставних компаній.

Швейцарські прокурори заявили в суді, що банкіри не зробили достатньо для того, щоб встановити особу справжнього бенефіціарного власника коштів.

Ролдугін був офіційно названий власником двох рахунків, відкритих у Газпромбанку Швейцарії в 2014 році. Однак не було жодних доказів, які б підтверджували джерело походження коштів Ролдугіна. Він – віолончеліст і диригент, а ще раніше заявляв в інтерв’ю New York Times, що “не був бізнесменом і вже точно не був мільйонером”.

— Всі докази суперечать тому, що Сергій Ролдугін є справжнім власником активів, – заявив у суді прокурор Ян Гофман.

В обвинувальному висновку йдеться: Добре відомо, що… Путін офіційно має дохід лише 100 тис. швейцарських франків і не є багатим, але насправді володіє величезними активами, якими керують наближені до нього особи… Задекларовані активи в цілому жодним чином не були схожі на власні активи Ролдугіна.

Раніше Путін заявляв, що Ролдугін – його друг, геніальний музикант і благодійник, який чесно заробив гроші на міноритарній частці в російській компанії.

Сам Кремль раніше відкидав припущення, що кошти Ролдугіна пов’язані з Путіним, називаючи такі заяви “путінофобією”. Там заявляли, що фінанси Путіна є предметом публічного обговорення, оскільки він нібито регулярно декларує свої активи і зарплату перед російськими виборцями. Водночас, ймовірна роль Ролдугіна як “гаманця” Путіна була розкрита в 2016 році в Panama Papers.