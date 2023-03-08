За рік війни західні партнери надали Україні допомогу на €150 млрд

Березень, 08 в 18:53

За рік повномасштабної війни союзники загалом надали Україні допомогу на €150 млрд.

Про це 8 березня, перед зустріччю міністрів оборони країн-союзниць, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Союзники НАТО за останній рік надали Україні військову та фінансово-економічну підтримку на близько €150 млрд, з яких 65 млрд – військова допомога,– сказав він.

Генсек наголосив, що країнам-партнерам необхідно збільшувати виробництво боєприпасів, та зазначив, що саме про це буде йтися на зустрічі.

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Союзники готуються погодити нові нормативи запасів боєприпасів, аби бути спроможними й поповнювати власні склади, і передавати їх Україні.

– Союзники у НАТО підписали контракти з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо нарощування виробництва, з огляду на сигнали щодо наших довгострокових потреб – і я вітаю цей крок. Деякі союзники запускають спільні проєкти та закупівлі щодо різних видів боєприпасів та складів для боєприпасів, – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Євросоюз до кінця березня 2023 року завершить допоміжну тренувальну місію для України, в рамках якої підготовку проходили 11 тис. військовослужбовців ЗСУ.