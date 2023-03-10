Франція та Британія хочуть домовитися про створення високоточної ударної зброї для України – ЗМІ

Березень, 10 в 13:26

10 березня, на першому за п’ять років саміті Великої Британії та Франції, Ріші Сунак зустрінеться з Еммануелем Макроном і обговорить низку питань, зокрема країни планують домовитися про розробку високоточної ударної зброї.

Про це повідомляє видання Sky News.

– Очікується, що сьогодні Ріші Сунак і Еммануель Макрон підпишуть угоду про співпрацю Великої Британії та Франції у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією, – йдеться у повідомленні.

Ці дві країни також мають намір домовитися про тіснішу співпрацю щодо навчання українських морських піхотинців і постачання зброї Києву.

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За словами Ріші Сунака, Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами, а він і Макрон хотіли зміцнити НАТО, щоб оборонний альянс був готовий прийняти виклики майбутнього.

Як пише видання, під час переговорів у Єлисейському палаці Сунак і Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці.