Франція та Британія хочуть домовитися про створення високоточної ударної зброї для України – ЗМІ
10 березня, на першому за п’ять років саміті Великої Британії та Франції, Ріші Сунак зустрінеться з Еммануелем Макроном і обговорить низку питань, зокрема країни планують домовитися про розробку високоточної ударної зброї.
Про це повідомляє видання Sky News.
– Очікується, що сьогодні Ріші Сунак і Еммануель Макрон підпишуть угоду про співпрацю Великої Британії та Франції у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією, – йдеться у повідомленні.
Ці дві країни також мають намір домовитися про тіснішу співпрацю щодо навчання українських морських піхотинців і постачання зброї Києву.
За словами Ріші Сунака, Захід зіткнувся з безпрецедентними загрозами, а він і Макрон хотіли зміцнити НАТО, щоб оборонний альянс був готовий прийняти виклики майбутнього.
Як пише видання, під час переговорів у Єлисейському палаці Сунак і Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці.