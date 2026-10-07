Уночі проти 7 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, а також ударні безпілотники.

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Кіровоградщина.

Є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки, підприємства, складські приміщення, а також об’єкти транспортної та іншої інфраструктури.

Зараз дивляться

Детальніше про наслідки атак на регіони України 7 жовтня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Атака на Україну 7 жовтня: що відомо

Уночі проти 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Ворог застосував протикорабельні ракети Циркон та Онікс, запущені з Ростовської області РФ, а також балістичні ракети Іскандер-М, С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей.

Крім того, Росія випустила 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К і Калібр.

Також ворог запустив 130 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія. 46 із запущених Shahed були реактивними.

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або приглушила 161 повітряну ціль:

5 балістичних та протикорабельних ракет Іскандер-М, KN-23, С-400, Циркон та Онікс;

39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К та Калібр (інформація щодо ще шести крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів, серед них 38 реактивних Shahed.

Влучання ракет та ударних безпілотників зафіксували на 18 локаціях, ще на 5 локаціях впали уламки збитих цілей.

Наслідки атаки на Київ

Уночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Найважчі наслідки зафіксували у Дарницькому районі. На території гаражного кооперативу виникла пожежа площею 200 кв. м. Пошкоджено орієнтовно 15 гаражних боксів та десять автомобілів.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків віком 73 та 66 років. Ще двох людей вдалося врятувати.

За іншою адресою у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території.

У Подільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у двох нежитлових будівлях. Також повідомлялося про пошкодження складських приміщень та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

Наслідки атаки зафіксували й у Шевченківському районі. Пошкоджено вікна одного з житлових будинків.

Наслідки атаки на Київщину

Уночі проти 7 жовтня Київська область зазнала комбінованої атаки російських безпілотників та балістичних ракет.

В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Там виникли пожежі, які вдалося локалізувати.

Також пошкоджено вантажний автомобіль та причіп.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Наслідки атаки на Полтавщину

Полтавщина вночі та вранці 7 жовтня перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою. Вибухи лунали, зокрема, у Кременчуці.

Під час атаки зафіксовано влучання у житловому районі Кременчука. Пошкоджено багатоквартирні будинки.

Також російські війська влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще восьмеро дістали поранення. Рятувальна операція триває.

Крім того, через пошкодження лінії електропередачі близько 250 абонентів у Котелевській громаді тимчасово залишилися без світла.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину

Російські війська майже 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі пошкоджено промислове підприємство, багатоквартирні будинки та спортивний клуб.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

65-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 64-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська також атакували Миколаївську громаду.

Наслідки атаки на Олександрію

Уранці 7 жовтня російські війська атакували Олександрію в Кіровоградській області.

За словами міського голови Олександрії Сергія Кузьменка, під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Одна людина перебуває під завалами. Ще троє осіб дістали поранення.

До слова, зафіксовані наслідки й у Світловодську Кіровоградської області. Там впали уламки на відкритій території. Тут, на щастя, минулося без постраждалих.

На місцях працюють відповідні служби. Інформація про остаточні наслідки атаки уточнюється.

Наслідки атаки на Прилуки

Уночі проти 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Одне з влучань припало по житловій багатоповерхівці.

Унаслідок атаки зруйновано два під’їзди багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство й автомобілі.

На іншій локації через російський удар виникла пожежа у виробничій будівлі.

За останніми даними Національної поліції, станом на 11:30 кількість загиблих у Прилуках зросла до дев’яти. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей.

Раніше повідомлялося, що серед загиблих є восьмирічний хлопчик. Також було відомо про 34 травмованих, серед яких п’ятеро дітей. Наймолодшій постраждалій дівчинці — три роки.

Серед поранених є поліцейська. Її чоловік, який раніше воював у складі поліції на фронті, та мати загинули.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники та поліцейські шукають зниклих безвісти людей, які можуть перебувати під завалами п’ятиповерхового будинку.

У Прилуках також розгортають мобільний сервісний центр МВС, де люди можуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати пошкоджені автомобілі. До ліквідації наслідків залучають і підрозділи із сусідніх областей.

За даними слідства, російські війська атакували Прилуки крилатими ракетами. Чернігівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 КК України.

Прокурори разом зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Уранці 7 жовтня російські війська атакували Запоріжжя.

Під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури.

Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.