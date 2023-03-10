Молдова вдячна Україні за захист від російських ракет – Речан

Березень, 10 в 9:37

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що російські ракети падають на території країни через агресію РФ, тому потрібно подякувати Україні за захист.

Про це він заявив в інтерв’ю місцевому виданню Realitatea.

Водночас Речан наголосив на необхідності посилити можливості протиповітряної оборони Молдови.

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– Це ракети, які падають сюди через війну і агресію Росії в Україні. Ми повинні дякувати Україні за те, що вона захищає себе, а також нас і всю Європу. Нам необхідно посилити наші можливості ППО, – зазначив молдовський прем’єр.

Речан поки що не зміг відповісти на запитання про перебіг розслідування падіння та ідентифікації ракет на території Республіки Молдова.

Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки падіння уламків ракет на території Молдови.

Востаннє це було 10 лютого, коли під час масованого удару по Україні дві російські ракети Калібр зайшли в повітряний простір не тільки Молдови, а й сусідньої Румунії, яка є членом НАТО.

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Джерело: Realitatea

Фото: Уряд Республіки Молдова