Молдова вдячна Україні за захист від російських ракет – Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що російські ракети падають на території країни через агресію РФ, тому потрібно подякувати Україні за захист.
Про це він заявив в інтерв’ю місцевому виданню Realitatea.
Водночас Речан наголосив на необхідності посилити можливості протиповітряної оборони Молдови.
– Це ракети, які падають сюди через війну і агресію Росії в Україні. Ми повинні дякувати Україні за те, що вона захищає себе, а також нас і всю Європу. Нам необхідно посилити наші можливості ППО, – зазначив молдовський прем’єр.
Речан поки що не зміг відповісти на запитання про перебіг розслідування падіння та ідентифікації ракет на території Республіки Молдова.
Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки падіння уламків ракет на території Молдови.
Востаннє це було 10 лютого, коли під час масованого удару по Україні дві російські ракети Калібр зайшли в повітряний простір не тільки Молдови, а й сусідньої Румунії, яка є членом НАТО.
Джерело: Realitatea
Фото: Уряд Республіки Молдова