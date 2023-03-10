Березень, 10 в 9:50

Країни повинні об’єднатися в протистоянні баченню світу президента РФ Володимира Путіна, у якому автократи вирішують, які держави можна знищити.

На цьому міністр оборони США Ллойд Остін наголосив під час спільної пресконференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Ґаллантом.

Очільник Пентагону зауважує: країни світу повинні терміново допомогти Україні в її боротьбі за свободу.

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– Ізраїль надає необхідну гуманітарну підтримку Україні. Крім того, я вдячний Ізраїлю за участь у контактній групі з питань оборони України, яку я скликаю. Проте ми закликаємо всіх наших союзників і партнерів активізуватися в цей переломний момент історії, – зазначив Ллойд Остін.

Міністр оборони США відзначив, що дії Ірану, спрямовані на дестабілізацію, тепер становлять загрозу не лише для Ізраїлю, а й світу.

– Ми особливо стурбовані стратегічним партнерством Ірану та Росії, що поглибилося протягом останнього року, – додав очільник Пентагону.

Результатом цієї співпраці є застосування Росією для обстрілів України іранських безпілотників.

Росія ж, наголошує Ллойд Остін, в обмін на підтримку пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема в постачанні ракет та засобів протиповітряної оборони.

– Іран здобуває важливий бойовий досвід в Україні, який згодом використає на Близькому Сході. Усе це нагадує нам, наскільки високі ставки жорстокої та неспровокованої війни, яку Росія розв’язала проти України, – попередив про загрози міністр оборони США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: U.S. Department of Defense