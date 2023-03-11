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Країни ЄС планують спільне патрулювання морів через загрозу провокацій з боку РФ – FT

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Балтійське море
Фото: Depositphotos

Після того, що сталося з Північним потоком у вересні минулого року, Євросоюз має подумати про захист критично важливої морської інфраструктури та кораблів від усіх можливих загроз з боку РФ.

Про це заявив комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініус Сінкявічюс в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, оновлена морська стратегія міститиме комплексний план дій, що передбачає щорічні військово-морські навчання у рамках ЄС, спільне патрулювання морів з кращою координацією між країнами-членами, а також посилення супутникового моніторингу та обміну розвідданими.

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Голландська розвідка цього року вже фіксувала активність російських кораблів навколо вітрових електростанцій, нафтових і газових бурових платформ, телекомунікаційних кабелів у Північному морі, що може свідчити про ймовірну підготовку диверсій.

– Не можна нічого виключати. Звичайно, ми повинні бути готовими. 24 лютого 2022 року світ змінився, змінилася і наша безпекова ситуація, – наголосив Сінкявічюс.

Він сказав, що план включає пропозиції щодо боротьби з “нерозірваними боєприпасами і мінами в морі”, зокрема створення спеціальної групи для очищення Чорного моря після війни.

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У вересні 2022  Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2. За словами шведських сейсмологів, на місці аварій було два вибухи.

Джерело: Financial Times
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