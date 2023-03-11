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Японія планує змінити законодавство, щоб допомагати Україні зброєю

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Японія
Фото: Dreamstime

Уряд Японії на чолі з Ліберально-демократичною партією розробили план щодо спрощення експорту летального озброєння до країн, що захищаються від збройного вторгнення.

Він передбачає внесення відповідних змін до законодавства, які можуть ухвалити 1 червня, повідомляє японське видання Nikkei.

Раніше Японія надавала Україні лише гуманітарну, фінансову та нелетальну допомогу, наприклад, бронежилети.

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На тлі очікування надзвичайної ситуації на Тайвані Токіо планує додати країни, які зазнали вторгнення, до напрямків експорту оборонного обладнання з летальною силою.

20 лютого японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні на $5,5 млрд.

До цього Японія надала $10 млн на надзвичайні заходи в Україні.

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Джерело: Nikkei

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