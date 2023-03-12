Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які можна було передати Україні – NZZ

Березень, 12 в 14:50

Швейцарія знищить десятки одиниць справного зенітного озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії. Про це повідомляє NZZ.

За даними Міноборони Швейцарії, армія країни має в активі 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier. Відомо, що першу партію вже утилізували, залишилося ще три.

Швейцарці закупили системи Rapier у 1980-х роках. У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував системи. Також армія країни закупила 2 тис. сучасних керованих ракет, які також утилізують.

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Рішення про знищення цих одиниць озброєння пов’язане з тим, що наприкінці 2022 року вони були виведені з експлуатації.

Головний редактор військового журналу Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Петер Шнайдер зазначає, що ракети Rapier ще не повністю застаріли. За його словами, Україна могла б використовувати їх для боротьби з безпілотниками і винищувачами, що низько летять.

Рішення про утилізацію ЗРК Rapier спричинило бурхливу реакцію серед політиків.

— Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї, – заявив член Національної ради Швейцарії Франсуа Пуанте, який підтримує передачу озброєнь Україні.

Наголошується, що передача Rapier Україні була б юридично можлива у Швейцарії. Виданні вказує, що Rapier – це система британського виробництва. Через це до ракет застосовують інші правила, ніж до швейцарської зброї.

Згідно з рішенням Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, повинні бути продані до країни-виробника як першочергове завдання, без умов.

Цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався на продаж танків Leopard до Німеччини. У 2010 році Швейцарія повернула понад 40 Leopard без будь-яких умов. Це не вважається реекспортом.

Видання зазначає, що найближчими роками Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєння. Наприклад, 248 бойових машин піхоти М113 та понад 100 артилерійських гармат М109. Обидві системи американські і обидві – на передовій в Україні.

Джерело: NZZ