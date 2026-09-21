У ніч проти 20 вересня українські сили завдали масштабного комбінованого удару по стратегічних об’єктах у Московській області, тоді як місцеві жителі скаржилися на відсутність звичних сповіщень про небезпеку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 20 вересня.

Чому в Підмосков’ї не вмикали повітряну тривогу

За оцінкою ISW, російська влада могла поставити явку на виборах до Держдуми вище за питання безпеки населення. Масована атака відбулася перед останнім днем голосування, яке в Росії тривало 18–20 вересня.

Зараз дивляться

Аналітики звернули увагу, що 20 вересня влада Московської області не активувала сирени повітряної тривоги та не надсилала SMS про наближення повітряних цілей. Водночас у регіоні обмежували мобільний зв’язок — такий захід російська влада застосовує під час атак дронів.

Жителі Підмосков’я скаржилися, що під час попередніх і значно менших атак попередження про небезпеку надходили. Частина користувачів залишала відповідні повідомлення у Telegram-каналі губернатора Московської області Андрія Воробйова, після чого там закрили коментарі.

Невдоволення діями влади висловлювали й російські провоєнні блогери. Один із них заявив, що офіційне висвітлення атаки підриває довіру до повідомлень влади, а обмеження мобільного зв’язку не розв’язують проблему.

ISW оцінює, що російська влада, ймовірно, намагалася не допустити негативного впливу масштабної атаки на явку виборців. Водночас Інститут зазначає, що українські удари були спрямовані по стратегічній нафтовій та логістичній інфраструктурі, а не по виборчих дільницях чи іншій виборчій інфраструктурі.

Що відомо про масштаб атаки на Москву

ISW називає атаку в ніч проти 20 вересня найбільшим комбінованим ударом ракетами та дронами по стратегічних цілях у Московській області від початку повномасштабної війни.

Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що російська ППО нібито збила понад 1,6 тис. українських дронів від 19 вересня, зокрема 450 на підступах до російської столиці. Це твердження російської сторони.

За даними, які наводить ISW, українські сили уразили Московський НПЗ Газпромнефть у Капотні. На підприємстві виникла масштабна пожежа, а пошкоджень зазнали установка первинної переробки нафти АВТ-6, ще одна комплексна установка переробки та установка ізомеризації.

Також під удар потрапили склади логістичної компанії поблизу Соф’їного. Геолоковані відео, проаналізовані ISW, зафіксували значні пожежі як на Московському НПЗ, так і на логістичному об’єкті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.