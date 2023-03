Березень, 14 в 1:05

Адміністрація американського президента дозволила тисячам українців, які виїхали з батьківщини після повномасштабного вторгнення армії РФ, залишатися на території США ще один рік.

За даними агентства The Associated Press, рішення стосуватиметься громадян, які приїхали до США за програмою Єднання для України (United for Ukraine або U4U).

За підрахунками американських профільних агенцій, це зачепить близько 20 тис. українців. Біженцям не потрібно буде подавати спеціальних документів, оскільки дозвіл на проживання продовжується автоматично.

Зараз дивляться

Протягом наступних чотирьох тижнів Міністерство національної безпеки США розглядатиме справи українців, які відповідають висунутим умовам.

– Збереження законного права на життя, роботу й доступ до допомоги з переселення в США абсолютно необхідне для благополуччя українців, — заявила очільниця Лютеранської служби імміграції та біженців.

Раніше українці зіткнулися в США з проблемами, які були в тисячі афганців, евакуйованих після падіння уряду у 2021 році. Як і українці, вони могли втратити свій статус біженців улітку та восени 2023 року.

Проте з жовтня минулого року адміністрація американського президента дозволила десяткам тисяч венесуельців, кубинців, нікарагуанців і гаїтян подавати заявки на участь в імміграційній програмі.