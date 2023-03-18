Не вистачає зброї: в артилерійських підрозділах РФ запровадили ліміти на використання боєприпасів

Березень, 18 в 18:09

В артилерійських підрозділах армії Росії вже запроваджено ліміти на використання боєприпасів через нестачу озброєння.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

– Арсенали спустошені. І тут ще треба відзначити нашу артилерію, яка постійно знищує склади боєприпасів. Це стосується не лише Бердянська, а і Маріуполя, де ворог створив такий хаб боєприпасів, – зазначив він.

Дмитрашківський додав, що сьогодні в російських окупантів постало питання про переміщення зазначених складів зі зброєю та пальним, оскільки українська артилерія вже може завдати ударів по озброєнню РФ.

Зараз дивляться

– Росія відчуватиме цей голод артилерійських боєприпасів. Терорист Ігор Гіркін заявив, що для Росії питанням №1 є порох, якого зараз катастрофічно не вистачає. Будемо мати надію, що в них всього не буде вистачати найближчим часом, – додав Дмитрашківський.

Водночас почастішали авіаудари росіян. За його словами, ворог активно почав застосовувати армійську та штурмову авіацію, завдаючи ударів по позиціях українських військових і мирного населення.