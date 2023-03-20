Про зброю наразі не йдеться: у ГУР прокоментували візит лідера Китаю до Москви

Березень, 20 в 19:35

Дуже низька ймовірність, що китайський лідер Сі Цзіньпін поїхав до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб провести переговори про передавання зброї РФ.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Про зброю наразі не йдеться, таких фактів не зафіксовано, – сказав представник ГУР Міноборони.

Юсов заявив, що лідер Китаю здійснив візит до країни, режим якої зазнає геополітичної поразки та перебуває в глухому куті, зокрема в економічному та зовнішньополітичному планах.

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– Як прагматичний геополітичний гравець Китай посилюватиме свої позиції в регіоні та на території Російської Федерації, захищаючи власні економічні та інші національні інтереси, – вважає Юсов.

Представник ГУР переконаний, що Російська Федерація все менше буде схожою на суб’єкт, а все більше залежатиме від інших міжнародних гравців. Водночас режим російського диктатора Путіна продовжуватиме слабшати.