Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським після візиту в Москву – FT

Березень, 20 в 11:15

Після візиту до Москви лідер КНР Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському, пише видання Financial Times із посиланням на обізнане джерело.

– Це буде перший прямий контакт Сі із Зеленським від моменту повномасштабного вторгнення й ознака обмежень, які Китай бачить у своєму союзі з Росією, тоді як Пекін хоче підтвердити свою репутацію потенційного миротворця, – пише автор публікації.

Експерти вважають, що китайський лідер піде на це, оскільки “Китай просто не може дозволити собі стати суперником як США, так і Європи”.

На їхню думку, виклик для Сі Цзіньпіна полягає в тому, щоб знайти баланс між цими побоюваннями і перевагами тісніших зв’язків з Москвою в умовах усе більшої напруженості у відносинах зі США та їхніми союзниками.

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Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня розпочав свій візит до Москви, який триватиме до 22 березня. Це перший державний візит китайського лідера до РФ за чотири роки.