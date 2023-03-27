Пентагон закликає Кремнієву долину приєднатися до розробки зброї – WSJ

Березень, 27 в 14:39

Пентагон прагне залучити стартапи Кремнієвої долини до фінансування та розробки нових технологій озброєнь і більш гнучких постачальників, оскільки США намагаються не відставати від військового прогресу Китаю.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що намагання залучити приватний капітал відбувається на тлі занепокоєння тим, що консолідація оборонної промисловості США призвела до залежності від кількох великих компаній, які покладаються на державне фінансування досліджень, що перешкоджає інноваціям.

Зараз дивляться

Нинішні та колишні чиновники Пентагону кажуть, що за цей час Китай вирвався вперед у деяких ключових технологіях, починаючи від невеликих дронів і закінчуючи гіперзвуковими ракетами, завдяки використанню Пекіном зовнішніх державно-приватних фондів.

За словами співзасновника Центру інновацій національної безпеки Гордіїв вузол при Стенфордському університеті Стіва Бланка, за деякими оцінками, вливання капіталу Пекіну в технологічний сектор перевищує $1 трлн.

— Китай організований як Кремнієва долина, а Пентагон – як детройтський автовиробник. Це нечесна боротьба, – сказав він.

Адміністрація Байдена нещодавно запросила $115 млн на фінансування нового підрозділу Пентагону під назвою Управління стратегічного капіталу, який покликаний залучати більше інвестицій, зокрема венчурного капіталу, в компанії, що виробляють технології і продукти, які вважаються критично важливими для військових.

Зазначається, що це останній з низки заходів Пентагону, спрямованих на збір ідей з-поза меж традиційного оборонного сектору.

Ці зусилля збігаються зі зростаючим інтересом венчурних інвесторів до військового бізнесу, викликаним увагою Вашингтона до Китаю і успіхом таких компаній, як SpaceX Ілона Маска, у залученні замовлень Пентагону.