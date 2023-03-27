Польща збільшить виробництво боєприпасів для власної армії та ЗСУ

Березень, 27 в 18:46

Державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу Польщі збільшать виробництво боєприпасів для армії Варшави та Києва.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції.

– Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виготовляли боєприпаси, – заявив Моравецький.

Він додав, що наразі найгострішою потребою української армії є боєприпаси, та нагадав, що Варшава приєдналася до програми Євросоюзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для української армії.

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Польський прем’єр назвав дуже амбіційною програму ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року.

Моравецький зазначив, що Росія за день використовує 20-50 тис. артснарядів, ЗСУ – 2-6 тис. сучасніших снарядів західного виробництва.

Він наголосив, що польські підприємства ОПК мають відповідні компетенції для виробництва боєприпасів, а завдяки європейським коштам Польща зможе збільшити виробництво у багато разів.

Днями Євросоюз узгодив план постачання боєприпасів для України на €2 млрд. Кошти виділятимуть із Європейського фонду миру, з якого відбувається фінансування військової допомоги Україні.

У планах ЄС – не лише постачання боєприпасів, а й поповнення власних запасів та нарощування їхнього виробництва.

Джерело: Onet Wiadomosci