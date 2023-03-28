Франція визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Березень, 28 в 20:59

Парламент Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу – важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє, – наголосив глава держави.

Нещодавно депутати парламенту Ісландії 23 березня проголосували за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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1 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

А вже 10 березня Палата представників парламенту Бельгії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.