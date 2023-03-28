Березень, 28 в 11:57

У Міністерстві закордонних справ Польщі не виключають, що президент України Володимир Зеленський уже найближчим часом може прибути до цієї країни з візитом.

Про це заявив заступник міністра Павел Яблонський в ефірі місцевої радіостанції.

Таким чином від відповів на запитання про можливість візиту Зеленського до Варшави.

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– Я думаю, що це станеться найближчим часом, але давайте не будемо випереджувати факти, – зазначив Яблонський.

Він додав, що про можливий візит Зеленського до Варшави заздалегідь не оголошуватимуть з міркувань безпеки.

– Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав. У випадку з президентом Зеленським такого оголошення не буде з міркувань безпеки, – наголосив Яблонський.

За його словами, між лідерами України та Польщі постійно відбуваються “дуже інтенсивні контакти”.

Яблонський також розповів, що зараз триває дуже інтенсивна дискусія щодо майбутнього України та її післявоєнної відбудови за участю польської та української влади, міжнародних організацій та фінансових установ, таких як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, країни G7.

– Ці переговори тривають… Створюється певна система, на основі якої функціонуватиме цей механізм, який іноді називають планом Маршалла для України, – заявив заступник міністра.

Він запевнив, що польські компанії зацікавлені в участі у відбудові нашої країни. Декілька сотень компаній вже зареєструвалися на платформі, в рамках якої відбувається обмін інформацією.

Відбувається робота над польсько-українським договором, який “запровадить двосторонні привілеї, щоб польські компанії та громадяни мали привілеї в Україні”. За словами Яблонського, робота над документом завершиться в найближчі місяці.

Як відомо, від початку повномасштабної війни президент Польщі Анджей Дуда кілька разів приїжджав до України з візитом. Володимир Зеленський, своєю чергою, зустрічався з Дудою на польській території, повертаючись із закордонних поїздок із США та Брюсселя.

Джерело: PAP, Polskie Radio 24