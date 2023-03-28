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Радбез ООН збереться на засідання через заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Рада безпеки ООН
Фото: Dreamstime

Рада безпеки ООН планує цього тижня провести засідання для обговорення рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час онлайн-брифінгу, коментуючи скандальні заяви Кремля.

– Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна, – Ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до Ради Безпеки, – заявив він.

Раніше Україна заявила про необхідність скликати Раду безпеки ООН через наміри Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Зараз дивляться

Диктатор РФ заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Рішення Путіна обурило низку світових лідерів.

Зокрема, в Євросоюзі заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі завдає загрозу європейській безпеці.

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