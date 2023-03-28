Радбез ООН збереться на засідання через заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі
Рада безпеки ООН планує цього тижня провести засідання для обговорення рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час онлайн-брифінгу, коментуючи скандальні заяви Кремля.
– Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна, – Ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до Ради Безпеки, – заявив він.
Раніше Україна заявила про необхідність скликати Раду безпеки ООН через наміри Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Диктатор РФ заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Рішення Путіна обурило низку світових лідерів.
Зокрема, в Євросоюзі заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі завдає загрозу європейській безпеці.