Радбез ООН збереться на засідання через заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Березень, 28 в 1:19

Рада безпеки ООН планує цього тижня провести засідання для обговорення рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час онлайн-брифінгу, коментуючи скандальні заяви Кремля.

– Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна, – Ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до Ради Безпеки, – заявив він.

Раніше Україна заявила про необхідність скликати Раду безпеки ООН через наміри Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

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Диктатор РФ заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Рішення Путіна обурило низку світових лідерів.

Зокрема, в Євросоюзі заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі завдає загрозу європейській безпеці.