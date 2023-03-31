У якому форматі може бути кінець війни з РФ за столом переговорів: відповідь Зеленського

Березень, 31 в 20:34

Закінчення повномасштабної війни може відбутися за столом переговорів лише тоді, коли російські війська добровільно заберуться з території України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з лідерами Молдови, Словенії, Словаччини та Хорватії.

Так він сказав у відповідь на запитання хорватського журналіста, чи Україна вважає можливими переговори з керівництвом РФ після всього, що вчинила Москва.

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– Авжеж, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави. Мені складно сказати, хто на той час це буде, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо їх вибивати всіх до кінця, то з такими людьми немає про що говорити. Ми втратимо людей. Буде багато жертв. Про що з цими людьми говорити? Вони мають бути ізольованими й нерукоподаваними. Ось і все, – сказав він.

Зеленський нагадав, що Україна вже запропонувала свою так звану формулу миру, де чітко окреслила своє бачення дій, які потрібні для завершення війни.

Зокрема, Російська Федерація має вивести свої війська зі всієї території України, включно з тимчасово окупованим із 2014 року Кримом.