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Ядерний шантаж Путіна не вплине на підтримку України – Британія в ООН

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ядерна зброя
Фото: Depositphotos

Російська Федерація намагається послабити підтримку України міжнародними партнерами за допомогою ядерною шантажу.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню погроз російського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

– Оголошення президента РФ Путіна від 25 березня (про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. – Ред.) – це ще одна спроба залякати та примусити. Це не спрацювало раніше, не спрацює й у майбутньому. Ми продовжимо підтримувати зусилля України із самозахисту, – сказав він.

Він наголосив, що під час війни в Україні лише РФ порушує тему можливого застосування ядерної зброї.

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– Ми рішуче виступатимемо на підтримку народу України та закликаємо Росію знизити напруження. Розпочати це слід із припинення цього незаконного та неспровокованого вторгнення, – вважає Каріукі.

Представник Великої Британії при ООН закликав президента Білорусі відмовитися від підтримки безрозсудних дій Росії, що ведуть до ескалації повномасштабної війни проти України.

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