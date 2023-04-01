Прем’єр Польщі заявив, що Київ замовив у Варшави 100 БТР Rosomak

Квітень, 01 в 13:44

Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak.

Про це у соцмережа Twitter повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

— Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks – це топові бойові транспортери, – написав він.

Моравецький зазначив, що ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США

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Що відомо про Rosomak?

Ці бронетранспортери є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року.

Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини.

Ці БТР брали участь у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.

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Джерело: Матеуш Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький