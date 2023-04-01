Прем’єр Польщі заявив, що Київ замовив у Варшави 100 БТР Rosomak
Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak.
Про це у соцмережа Twitter повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
— Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks – це топові бойові транспортери, – написав він.
Моравецький зазначив, що ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США
Що відомо про Rosomak?
Ці бронетранспортери є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року.
Вага 22 т, чотири осі, швидкість до 100 км/год суходолом і 10 км/год водою, оснащений 30-мм гарматою Bushmaster II і куле- або гранатометом, екіпаж три людини.
Ці БТР брали участь у війні в Афганістані. Загалом на сьогодні випущено 670 таких БТР.
Джерело: Матеуш Моравецький
Фото: Матеуш Моравецький