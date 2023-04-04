Історичний центр Чернігова хочуть внести до списку Світової спадщини ЮНЕСКО – Зеленський

Квітень, 04 в 0:59

Україна разом з міжнародними партнерами готує для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 404 доби повномасштабної війни.

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– Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за увагу до України, за сьогоднішні зустрічі. Готуємо для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси, – заявив глава держави.

За його словами, для нього особливою честю було відвідати українських військових у медичному госпіталі, які лікуються після бойових поранень.

– Вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло… Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії. Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо, – стверджує президент.

На думку президента Зеленського, Україна ніколи не стане країною руїн, попри мрії та спроби Російської Федерації, зокрема, Кремля.