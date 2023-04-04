Норвегія запровадила нові санкції проти РФ, список доповнили понад 120 осіб
Норвегія ввела нові санкції проти Росії та режиму Путіна, що відповідає заходам десятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 25 лютого, повідомляють на сайті уряду країни 4 квітня.
– Санкції завдають фінансового удару по РФ і перешкоджають надходженню важливих ресурсів у російську військову промисловість… Ми підтримуємо і солідарні в боротьбі українців за свободу, – зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.
До санкційного списку додали 87 фізичних і 34 юридичні особи. Загалом Норвегія вже запровадила обмеження проти 1 678 фізичних та юридичних осіб із РФ.
Зазначається, що продовжено також зобов’язання щодо заморожування активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку, заборону на в’їзд і обіймати керівні посади в органах управління для громадян Росії.
Запроваджено нові обмеження на імпорт бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та технічного вуглецю, а також експорт передових технологій, транспортних засобів, будівельних та інших товарів, що можуть бути корисними військовим.
Джерело: regjeringen.no