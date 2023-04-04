Норвегія запровадила нові санкції проти РФ, список доповнили понад 120 осіб

Квітень, 04 в 15:08

Норвегія ввела нові санкції проти Росії та режиму Путіна, що відповідає заходам десятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 25 лютого, повідомляють на сайті уряду країни 4 квітня.

– Санкції завдають фінансового удару по РФ і перешкоджають надходженню важливих ресурсів у російську військову промисловість… Ми підтримуємо і солідарні в боротьбі українців за свободу, – зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

До санкційного списку додали 87 фізичних і 34 юридичні особи. Загалом Норвегія вже запровадила обмеження проти 1 678 фізичних та юридичних осіб із РФ.

Зазначається, що продовжено також зобов’язання щодо заморожування активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку, заборону на в’їзд і обіймати керівні посади в органах управління для громадян Росії.

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Запроваджено нові обмеження на імпорт бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та технічного вуглецю, а також експорт передових технологій, транспортних засобів, будівельних та інших товарів, що можуть бути корисними військовим.

Джерело: regjeringen.no