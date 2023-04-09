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Тут одне місце, його ніяк не можемо взяти: військовий РФ про бойові дії та загибель підрозділу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські військові РФ
Фото: Міноборони

Військовий Російської Федерації розповів про бойові дії та загибель одного з підрозділів армії РФ. Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

– Перша партія з Вагнера вже додому повернулася. Я тобі більше можу сказати, якщо все буде гірше, то у квітні теж поїдете сюди. Ми тут отримуємо, я тобі скажу, Росія. Прям конкретно буває моментами отримуємо. Звичайно, якби не постачали цю зброю за кордон, – зазначив він.

У розмові російський окупант розповідає, що війська РФ не можуть взяти певний населений пункт в Україні, попри численні спроби.

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– У нас тут одне місце, його ніяк не можуть узяти. Тут Нацпарк є, вони вісім років готувалися, у них бункери під землею, авіація. Що туди тільки не довбає, – сказав він.

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