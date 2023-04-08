Квітень, 08 в 20:58

За цей тиждень Україна отримала повідомлення про оборонну підтримку від Польщі, США, Нідерландів, Данії, Норвегії та Німеччини.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 8 квітня.

Він повідомив, що приємно завершувати поточний тиждень із хорошими результатами для України у питаннях зброї, міжнародної підтримки та розширенні звʼязків зі світом щодо руху України в НАТО.

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– Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема Leopard. Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – Rosomak – 200 машин. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, МіГ, – сказав він.

Президент Зеленський повідомив, що, зокрема, є й новий, уже 35-й оборонний пакет від Сполучених Штатів, до якого увійшли ракети для HIMARS, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки й інші важливі елементи підтримки.

– Німецька підтримка України цього тижня зросла на €200 млн інвестицій у нашу країну. Зокрема, це проєкти німецьких компаній, які допоможуть нашій економічній, а отже, й соціальній стабільності, – сказав Зеленський і подякував уряду ФРН.

Крім того, президент згадав і про допомогу від Нідерландів, які оголосили про пакет обсягом більше ніж €270 млн.

– Це допомога нашому відновленню, гуманітарна підтримка, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості, – сказав він.

Український лідер повідомив, що Данія та Норвегія також працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для нашої артилерії.

Тим часом на санкційному напрямку є нові рішення від Австралії та Нової Зеландії.

Володимир Зеленський повідомив, що вперше виступив у парламенті Чилі, що в латинській Америці.

– Цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нашого народу. Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що чим більше світ знатиме про російську агресію, то тим швидше агресор програє і спокій повернеться до України та у світі.

– Дуже важливе рішення ухвалено цього тижня в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі. Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі, – наголосив президент.

Зеленський вважає, що разом з Україною НАТО буде справжнім гарантом безпеки в Європі від будь-яких посягань на існуючі кордони та порядок, заснований на правилах.