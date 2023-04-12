Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Світові новини Терміново
Терміново
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ

Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ
Фото: Getty Images

Велика Британія запровадила санкції проти мережі компаній і фізичних осіб, які мають фінансові зв’язки з російськими олігархами Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії. У повідомленні йдеться, що обмеження стосуватимуться тих, хто допомагав Абрамовичу та Усманову уникати вже запроваджених санкцій у відповідь на війну РФ проти України.

У британському МЗС зазначають, що російські олігархи намагаються захистити фінансові статки за допомогою посередників, офшорних трастів, підставних компаній і навіть членів своїх родин.

– Їм немає де сховатися. Ми продовжимо відрізати їх від активів, які, як вони думали, були успішно приховані. Разом з нашими міжнародними партнерами Британія продовжить боротьбу з тими, хто підтримує війну. Ми не зупинимося, поки Путін не зупиниться, – заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Зокрема, під санкції потрапили Деметріс Іоаннідес і Христодулос Васіліадіс, яких британське МЗС називає двома кіпрськими професійними посібниками Абрамовича та Усманова.

Під санкції також потрапили компанії, які були частиною фінансової мережі Усманова. Серед них – USM, Curzon Square і Hanley Limited.

Водночас під обмеження потрапили декілька членів сімей інших російських олігархів, яких використовували як довірених осіб для приховування активів.

Активи російських олігархів Алішера Усманова та Романа Абрамовича були заморожені урядом Великої Британії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також
Британія запровадила санкції проти родичів російських олігархів, серед них Оксана Марченко
Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ

Війна в Україні, Велика Британія, Гроші, МЗС, Роман Абрамович, санкції, Санкції проти Росії, Україна-Велика Британія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти масово мінують поля та будують лінії оборони навколо Мелітополя – Федоров
російський окупант
Найближчими днями Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2A4
Leopard 2
Суміш правди та брехні: Резніков про витік секретних матеріалів США
Олексій Резніков
Страта полоненого росіянами: реакція України, світу та для чого це потрібно РФ
Російський окупант
Якщо світ обере ганебний мир, то отримає нову війну з Четвертим рейхом РФ – Данілов
Олексій Данілов
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь