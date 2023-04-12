Приховували активи Абрамовича й Усманова: Британія запровадила нові санкції проти РФ

Велика Британія запровадила санкції проти мережі компаній і фізичних осіб, які мають фінансові зв’язки з російськими олігархами Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії. У повідомленні йдеться, що обмеження стосуватимуться тих, хто допомагав Абрамовичу та Усманову уникати вже запроваджених санкцій у відповідь на війну РФ проти України.

У британському МЗС зазначають, що російські олігархи намагаються захистити фінансові статки за допомогою посередників, офшорних трастів, підставних компаній і навіть членів своїх родин.

– Їм немає де сховатися. Ми продовжимо відрізати їх від активів, які, як вони думали, були успішно приховані. Разом з нашими міжнародними партнерами Британія продовжить боротьбу з тими, хто підтримує війну. Ми не зупинимося, поки Путін не зупиниться, – заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Зокрема, під санкції потрапили Деметріс Іоаннідес і Христодулос Васіліадіс, яких британське МЗС називає двома кіпрськими професійними посібниками Абрамовича та Усманова.

Під санкції також потрапили компанії, які були частиною фінансової мережі Усманова. Серед них – USM, Curzon Square і Hanley Limited.

Водночас під обмеження потрапили декілька членів сімей інших російських олігархів, яких використовували як довірених осіб для приховування активів.

Активи російських олігархів Алішера Усманова та Романа Абрамовича були заморожені урядом Великої Британії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

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