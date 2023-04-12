У Білому домі заперечують постачання Єгиптом летальної зброї Росії

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заперечує постачання Єгиптом летальної зброї до Росії.

Про це він заявив, коментуючи витік секретного документа американської розвідки, отриманий The Washington Post, про те, що єгипетські військові нібито планують виготовити 40 тис. ракет для Росії.

– Ми не бачимо жодних ознак того, що Єгипет надає летальну зброю Росії, – наголосив він, додавши, що Єгипет залишається важливим партнером США у сфері безпеки і буде надалі.

За його словами, американські військові мають багаторічні оборонні відносини з Єгиптом.

Кірбі відмовився підтвердити дійсність документа та деталізувати будь-які дипломатичні розмови між Вашингтоном і Каїром.

Єгипетський чиновник, ім’я якого не називається Al Qahera News – державними ЗМІ, підконтрольним уряду – назвав повідомлення WP “інформаційним абсурдом” і заявив, що Єгипет дотримується “збалансованої політики” з усіма міжнародними партнерами.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.