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Єгипет начебто таємно планував постачати ракети Росії – The Washington Post

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Владимир Путин и Абдель Фатталь эль-Сиси на саммите
Фото: Getty Images

Президент Єгипту Абдель Фатах ес-Сісі, один із найближчих союзників Америки на Близькому Сході та значний одержувач американської допомоги, нещодавно доручив своєму військовому керівництву виготовити до 40 тис. ракет для таємного переправлення в Росію.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на секретний документ нібито від американської розвідки.

У секретному “документі”, який датовано 17 лютого, міститься стислий виклад нібито розмов між Сісі та високопосадовцями єгипетськими військовими чиновниками. Там згадується план з постачання в Росію артилерійських снарядів.

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У документі Сісі нібито вимагає від чиновників тримати виробництво і постачання ракет у секреті, щоб уникнути проблем із Заходом.

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Видання The Washington Post отримало цей документ із добірки “секретних файлів”, розміщених у лютому і березні в чаті геймерів Discord.

У відповідь на запитання про справжність документа й описаних у ньому розмов посол Ахмед Абу Зейд, прессекретар Міністерства закордонних справ Єгипту, заявив, що позиція Єгипту від самого початку ґрунтується на нейтралітеті та зобов’язанні зберігати рівну дистанцію з Україною та Росією.

Представник уряду США на умовах анонімності заявив, що у них немає даних щодо можливого плану Єгипту з експорту ракет до РФ.

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Джерело: The Washington Post
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