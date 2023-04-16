Не існує альтернативи Україні в НАТО: Резніков закликав вільний світ діяти

Чорне та Азовське моря будуть простором миру, а український Крим повернеться додому. Представники влади та українські захисники роблять все можливе, щоб наблизити цей момент.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи. На його думку, має бути втілено комплекс рішень для забезпечення миру, безпеки, добробуту та розвитку в регіоні.

– Вільний світ має змінити парадигму своїх дій у контексті відсічі агресіям. Повільні дії постфактум не працюють. Не провокувати – не працює. Росіянам не потрібні провокації, щоб розв’язати війну. Неодноразово доведено. Це важлива зміна у свідомості, далеко не усі психологічно готові. Без цієї готовності не з’явиться політична воля і правильні рішення. Але саме такий підхід буде найкращим витверезувальним чинником для будь-якого агресора, – вважає очільник Міноборони.

Резніков наголосив, що потрібна система гарантій-запобіжників, які зведуть до мінімуму бажання РФ вирішувати силою. У контексті Чорноморського регіону все очевидно – не існує альтернативи Україні в НАТО, переконаний він.

– Будь-які моделі чи розмови про безпеку в регіоні, які не передбачають звільнення Криму від російської окупації. Це ілюзії, з якими треба прощатися. Не треба себе обманювати, що існують якісь інші варіанти. У контексті Криму має бути тільки один ракурс – як звільняти? На цьому мають бути сконцентровані спільні зусилля, – заявив міністр оборони.

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