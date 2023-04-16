Дмитро Кулеба їде з візитом у Багдад: в МЗС назвали мету

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 17 квітня, відвідає з робочим візитом столицю Іраку Багдад.

Про це повідомило іракське видання Shafaq News з посиланням на заяву МЗС Іраку.

За словами речника МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа, метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин і консультації щодо вирішення різних регіональних і міжнародних проблем у цій галузі.

В іракському відомстві додали, що під час візиту очільник українського МЗС зустрінеться з прем’єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа аль-Судані та віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Фуадом Хусейном.

В МЗС України підтвердили поїздку Кулеби на Близький Схід. Її мета – продовження стратегії відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян.

— Сторони обговорять розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодію в міжнародних організаціях, – йдеться у заяві.

У лютому цього року Дмитро Кулеба вже мав зустріч із Фуадом Хусейном. На своїй сторінці у Twitter він тоді повідомив, що запросив Ірак приєднатися до втілення української формули миру.

Джерело: Shafaq News, МЗС України

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