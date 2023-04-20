Розширення чорного списку та закриття лазівок. Що включатиме 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Нові санкції Євросоюзу проти Росії будуть обмежені розширенням чорних списків і заходами проти обходу вже запроваджених обмежень.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на власні джерела.

У посадовців, які працюють над майбутніми санкціями ЄС, додаткові дії, ймовірно, обмежаться розширенням списку осіб, на яких поширюється заморожування активів і заборона на в’їзд (наразі це майже 1500 осіб і понад 200 організацій), а також кроками щодо посилення чинних заходів шляхом закриття лазівок.

Як пише видання, у четвер, 20 квітня, розпочинаються зустрічі між Єврокомісією та офіційними особами країн-членів ЄС, на яких неформально обговорять пропозиції щодо санкцій для 11-го пакета санкцій.

Журналісти зазначають, що більшість чиновників визнають, що без санкцій залишилися лише ті частини російської економіки, які надто важливі для однієї або кількох країн-членів ЄС, а отже, на будь-які заходи, спрямовані проти них, буде накладено вето.

– Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, то буде більше винятків, ніж заходів, – сказав один із європейських чиновників у коментарі Financial Times.

Деякі країни ЄС повторять свої вимоги щодо заборони експорту російського ядерного палива та послуг, які останніми днями набрали обертів завдяки підтримці Німеччини.

Financial Times зауважує, оскільки Франція, Угорщина та інші країни виступають проти, обмежень проти атомного сектора, швидше за все, доведеться задовольнитися індивідуальними санкціями проти керівників підконтрольного Кремлю концерну Росатом, а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької атомної електростанції та викрадення українських дітей.

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