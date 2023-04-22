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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Фінляндія оголосила про нову партію військової допомоги для України

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Фінляндії оголосив про плани відправити Україні нову партію військової допомоги, яка включатиме спеціальне спорядження воїнам ЗСУ, які беруть участь у навчаннях у межах Європейської допоміжної військової місії ЄС.

За даними Міністерства оборони Фінляндії, президент країни Саулі Нііністьо схвалив пакет допомоги. Це вже 15 партія військової допомоги Фінляндії Україні.

– Україні потрібні різні види підтримки. Ми беремо участь у навчальній місії ЄС, тренуючи українських військових і надаючи необхідну матеріальну допомогу, – сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

У МО Фінляндії зазначили, що під час ухвалення рішення про пакет допомоги враховували потреби України та ресурсну ситуацію власних Сил оборони.

У Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що не мають намірів оприлюднювати публічну інформацію про вміст військової допомоги, способу доставлення чи термінів прибуття з міркувань безпеки.

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Джерело: Yle

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