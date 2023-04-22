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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Пошкоджено енергоблок: МАГАТЕ оприлюднило звіт про ситуацію на ЗАЕС

Пошкоджено енергоблок: МАГАТЕ оприлюднило звіт про ситуацію на ЗАЕС
Фото: Міноборони

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії, присутні на Запорізькій АЕС, чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня. Одного разу їм довелося сховатися на майданчику через потенційну небезпеку, пов’язану з бойовими діями.

Про це йдеться у спеціальному звіті на офіційному сайті Міжнародного агентства з атомної енергії з посиланням на слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

– Я бачив явні ознаки військових приготувань, коли трохи понад три тижні тому відвідав ЗАЕС. Відтоді наші експерти на місці часто повідомляли про те, що чули вибухи, інколи припускаючи інтенсивні обстріли неподалік місця події. Я глибоко стурбований ситуацією на станції, – заявив він.

Експерти МАГАТЕ зафіксували значні пошкодження вікон у машинному залі четвертого блоку в місці, яке не відповідає вибухам мін. Наразі намагаються з’ясувати причину збитків.

За словами Гроссі, найбільша в Європі атомна електростанція, захоплена РФ, має серйозні ризики з ядерною безпекою. Зокрема, на АЕС бракує фахівців для обслуговування станції, а нині немає систематичного графіка технічного обслуговування та експлуатаційного контролю.

ЗАЕС досі покладається на єдину лінію електропередачі 750 кВ, яка все ще працює. Зовнішня електроенергія необхідна для охолодження реакторів й інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту.

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Джерело: МАГАТЕ

АЕС, Війна в Україні, Енергодар, Запорізька область, МАГАТЕ
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