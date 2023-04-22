Президент Бразилії відповів на пропозицію МЗС відвідати Україну

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну, щоб побачити наслідки російської агресії, вирішив відправити в Київ свого помічника.

Про це повідомляє бразильське видання Folga De S.Paulo.

Як повідомив керівник генерального секретаріату президента Бразилії Марсіо Маседо, до України вирушить спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморім.

— Президент ухвалив рішення та доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екскерівник МЗС, який вже був у Росії, відвідає Україну, – йдеться у повідомленні.

Таку заяву Маседо зробив після зустрічі з представниками Асоціації українців у Португалії, куди президент Бразилії прибув вчора з візитом.

Після численних заяв Лули, що у продовженні війни начебто винні обидві країни, а західні країни мають припинити постачати зброю, МЗС України запросило бразильського президента відвідати країну.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що підхід Лули не відповідає реальному стану речей, за яким жертву й агресора ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися, звинувачуються в заохоченні війни.

Він додав, що Лулу запросили відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Сам Лула цього тижня прийняв у Бразилії міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а 21 квітня приїхав із візитом до Португалії. Приїзд Лули до Лісабону українська діаспора зустріла протестом біля посольства Бразилії.

Джерело: Folga De S.Paulo

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